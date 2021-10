Corsi di avviamento allo sport: a Brescia iscrizioni aperte fino a lunedì 18

(red.) C’è tempo fino a lunedì 18 ottobre per iscriversi ai Corsi comunali di promozione dell’attività sportiva, strumento per avvicinare i ragazzi allo sport, realizzati grazie alla sinergia tra Amministrazione, Federazioni, Società, Enti di Promozione, Associazioni sportive bresciane che propongono corsi per i giovani fino ai 18 anni. Per quest’anno sono state programmate proposte sportive dedicate in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Per conoscere i corsi attivati (annuali o trimestrali) e per iscriversi è disponibile il portale all’indirizzo https://portaleservizi.comune.brescia.it alla sezione Tempo Libero – Eventi e Corsi. Individuato il corso interessato, ci si potrà iscrivere esclusivamente online.

Lo sport ha avuto un lungo periodo di stasi che ha colpito in particolare gli sport di contatto ma ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Dall’apertura delle iscrizioni i corsi hanno avuto un primo successo: lo testimonia il numero delle proposte e delle adesioni delle famiglie. Sono 18 le discipline che hanno raccolto circa 400 iscritti, suddivisi nei corsi dedicati ad atletica, badminton, basket in carrozzina, calcio, judo, karate, lotta greco-romana, minibasket, minivolley, mountainbike, nuoto, pattinaggio artistico, tae kwon do, tennis, tennis tavolo e tiro con l’arco.

Al momento non sono state effettuate iscrizioni per rugby e scacchi (quest’ultima disciplina è stata aggiunta recentemente tra i corsi dello sport).

I costi per le famiglie continuano a essere calmierati grazie anche alle riduzioni tariffarie basate sull’indicatore Isee riservate ai residenti. Le famiglie numerose residenti in città, inoltre, potranno beneficiare di tariffe ulteriormente agevolate. In caso di riduzione del costo in base al reddito occorrerà consegnare il modello Isee al gestore del corso con la prima lezione.