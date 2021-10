Domenica 10 ottobre mercato straordinario in piazza Loggia

(red.) Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti)-Confesercenti comunica che nelle giornate di domenica 10 e domenica 31 ottobre 2021 si svolgeranno, in orario dalle 8 alle 14, due mercati straordinari nell’area di piazza della Loggia a Brescia.

I due mercati Emporium rappresentano un recupero della domenica 13 dicembre 2020, per la quale come si ricorderà era stata applicata la sospensione a causa delle norme anti-Covid.

“Abbiamo ancora a disposizione”, dichiara soddisfatto Sergio Turla, responsabile Anva per la provincia di Brescia, “due mercati, sempre sotto forma di recupero, che si svolgeranno nelle date del 5 e 21 dicembre. Grazie all’impegno di Anva, con il presidente Massimo Bonetti e alla positiva collaborazione con il Comune, siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato, ovvero la possibilità di realizzare quattro mercati straordinari: un ristoro per la nostra categoria che, durante la pandemia, ha subìto perdite molto pesanti”.