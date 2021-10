Spazio Marenzio, annullato l’evento di sabato al Salone da Cemmo

(red.) A causa di un’indisposizione dell’attore protagonista, dobbiamo purtroppo comunicare che l’evento in programma sabato 9 ottobre 2021 alle ore 17 nel Salone Pietro da Cemmo, ultimo appuntamento della rassegna Spazio Marenzio, del Conservatorio, è stato annullato, ed eventualmente rimandato a data imprecisata.

L’organizzazione si scusa per il contrattempo, sarà naturalmente sua cura comunicare la nuova data non appena verrà fissata.