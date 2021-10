“Oltre la Strada”, si sposta il cantiere dei lavori in via Milano

(red.) Continuano, nell’ambito del progetto Oltre la Strada, i lavori di riqualificazione di via Milano. Da sabato 9 ottobre a giovedì 4 novembre i lavori di riqualificazione interesseranno il tratto sud della via, compreso tra via Milano 73 e via villa Glori. Nel tratto di via Milano interessato dai lavori di riqualificazione verrà sempre garantita la circolazione in direzione ovest, su una corsia in uscita dalla città. Non sarà consentita la sosta, mentre saranno sempre garantiti in sicurezza gli accessi pedonali e carrai.

Sempre da sabato 9 ottobre verrà ripristinato il normale percorso della linea bus n. 9 (in entrambe le direzioni) e quello della linea 3 in direzione ovest, mentre continuerà ad essere deviato in via Metastasio il percorso della linea 3 in direzione est.

Nei giorni scorsi si sono inoltre conclusi i lavori di A2A per il rifacimento dei sottoservizi in via Milano, mentre continuano quelli in via Stoppani, nel tratto compreso tra via Milano e via Nicolini, la cui conclusione è prevista entro la prima metà di novembre.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione web dedicata al progetto Oltre la Strada.

Per segnalazioni di particolari problematiche è possibile scrivere a mobilita@comune.brescia.it