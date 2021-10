MoCa Live, sabato sera la festa (aperta a tutti) per l’inaugurazione

(red.) Il centro per le nuove culture Mo.Ca Moretto Cavour si ripresenta alla città con una veste quasi tutta nuova sia al livello strutturale sia culturale, grazie al grande lavoro di cooperazione tra il Comune di Brescia, Brescia Infrastrutture, che ne gestisce gli spazi, e le 9 associazioni culturali che dal 2016 lo abitano: Idra Teatro, Cooperativa Il Calabrone con Informagiovani, Associazione Festa della Musica, Avisco, Ma.Co.f museo della fotografia, Makers Hub Brescia, Orchestra Bazzini Consort, Touring Club e Viva Vittoria.

Le varie realtà, con capofila Idra Teatro per la direzione artistica e Il Calabrone per il coordinamento tecnico, nel 2019 hanno partecipando e vinto il bando di Fondazione Cariplo “Cultura di qualità” che ha permesso la riqualificazione di alcune parti importanti dell’edificio e la pianificazione di MoCa Live con la produzione ragionata di oltre 100 eventi culturali programmati fino a giugno. Vedi qui il programma di ottobre.

Per presentare alla cittadinanza MoCa Live i partner hanno organizzato una grande festa gratuita, aperta a tutti. Dalle ore 20.30 di sabato 9 ottobre i ballerini della compagnia Vertical Waves Project si caleranno dalle finestre del palazzo, che affacciano su via Moretto, per una straordinaria performance di danza verticale In Between.

La serata proseguirà nel cortile per ammirare un’istallazione di luci a cura del light artist Marco Amedami, ascoltare il concerto del gruppo folk Freaky Mermaids e successivamente assistere agli spettacoli di danza contemporanea delle performers ungheresi Viktoria Danyi e Dora Furulyas, ospiti di IDRA Teatro.

Mo.Ca Live è stato suddiviso in 9 percorsi che si alterneranno settimanalmente da ottobre 2021, ognuno progettato dai singoli partner aderenti con unico filo conduttore: produrre cultura di qualità, soprattutto in vista di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023.

MOCA ANIME rassegna di corti di animazione e laboratori audiovisivi per bambini

MOCA CINEMA proiezioni di film anche in lingua originale e cineforum

MOCA CREA laboratori creativi e di manualità

MOCA FOTO mostre e incontri con grandi fotografi

MOCA IMPRO spettacoli teatrali e di improvvisazione

MOCA LEGGE ciclo di incontri di lettura e presentazione di libri

MOCA MAKE laboratori su arte, artigianato e design

MOCA MUSICA rassegne di musica indipendente, jazz e classica

MOCA VIVE programmazione di incontri sullo spazio urbano, la città e la qualità della vita.