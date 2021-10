Corso Garibaldi, plateatici abusivi: merce sequestrata

(red.) Si sono “allargati” un po’ troppo con gli espositori di frutta e verdura e così la polizia locale ha sequestrato sia il materiale che la merce in vendita, multando i titolari delle rivendite.

E’ successo martedì 5 ottobre, quando gli agenti della Locale sono intervenuti, su segnalazione di diversi cittadini, in Corso Garibaldi, per controllare la regolarità dei plateatici di alcuni negozi di ortofrutta.

I componenti del Nucleo Polizia Commerciale, della Polizia Giudiziaria e tre equipaggi del Nucleo Territoriale hanno effettuato il sopralluogo, controllando sia le condizioni igienico sanitarie dei locali sia la documentazione presente e necessaria a norma di legge.

A seguito di un’attenta e accurata verifica è emerso che i plateatici antistanti ai negozi non erano autorizzati e così, come previsto dal regolamento riguardante l’occupazione di suolo pubblico, le forze dell’ordine hanno provveduto al sequestro degli espositori e della merce che è stata depositata presso l’Ortomercato di via Orzinuovi e alla stesura dei verbali necessari.

La Polizia Locale ha annunciato che intensificherà i controlli presso gli esercizi commerciali segnalati e proseguirà nelle attività programmate che coinvolgono l’intero territorio cittadino.