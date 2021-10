Città

Assembramenti in centro, arrestato un 22enne senegalese

Il giovane, pregiudicato, alla vista dei poliziotti intervenuti per una segnalazione di assembramenti in piazza Boni, ha ingaggiato una colluttazione ed è finito in manette.

(red.)Proseguono i controlli operati dagli agenti della Questura di Brescia nei luoghi di aggregazione del centro cittadino. Sabato sera, gli uomini della Squadra Volanti sono intervenuti, durante il servizio di controllo del territorio, in Piazza Bruno Boni per una segnalazione di assembramento. I poliziotti, giunti sul posto, hanno constatato la presenza di numerose persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente. Un uomo, tuttavia, in evidente stato di agitazione, per opporsi al controllo ha dapprima inveito e poi aggredito gli agenti fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. D.A.L., 22enne senegalese con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.