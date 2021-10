Sabato in centro visita guidata “Brescia e i volti della luna”

BidiBrescia organizza per sabato 9 ottobre alle ore 16 la visita guidata: Brescia e i volti della luna. Una passeggiata con Mirka Pernis, storica dell’arte di formazione e guida turistica di professione, fra le vie del centro storico di Brescia per rintracciare i luoghi che i bresciani hanno legato alla luna e per scoprire i tanti significati che le sono stati attribuiti.

Il biglietto intero costa 8 euro; under 14 euro 4. Prenotazione obbligatoria tel. 030 291497 – cell. 340 5144570.