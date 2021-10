Dal 10 ottobre oltre 100 eventi al MoCa di via Moretto

(red.) Il centro per le nuove culture MoCa si ripresenta alla città con una veste quasi tutta nuova sia al livello strutturale sia culturale, grazie al grande lavoro di cooperazione tra il comune di Brescia, Brescia Infrastrutture, che ne gestisce gli spazi, e le 9 associazioni culturali che dal 2016 lo abitano: Idra Teatro, Cooperativa Il Calabrone con Informagiovani, Associazione Festa della Musica, Avisco, Ma.Co.f – Museo della fotografia, Makers Hub Brescia, Orchestra Bazzini Consort, Touring Club e Viva Vittoria.

Le varie realtà, con capofila Idra teatro per la direzione artistica e il Calabrone per il coordinamento tecnico, nel 2019 hanno partecipando e vinto il bando di Fondazione Cariplo “Cultura di qualità” che ha permesso la riqualificazione di alcune parti importanti dell’edificio e la pianificazione di MO.CA LIVE con la produzione ragionata di oltre 100 eventi culturali programmati fino a giugno.

MoCa Live è stato suddiviso in 9 percorsi che si alterneranno settimanalmente da ottobre 2021, ognuno progettato dai singoli partner aderenti con unico filo conduttore: produrre cultura di qualità, soprattutto in vista di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura 2023.

MO.CA ANIME rassegna di corti di animazione e laboratori audiovisivi per bambini

MO.CA CINEMA proiezioni di film anche in lingua originale e cineforum

MO.CA CREA laboratori creativi e di manualità

MO.CA FOTO mostre e incontri con grandi fotografi

MO.CA IMPRO spettacoli teatrali e di improvvisazione

MO.CA LEGGE ciclo di incontri di lettura e presentazione di libri

MO.CA MAKE laboratori su arte, artigianato e design

MO.CA MUSICA rassegne di musica indipendente, jazz e classica

MO.CA VIVE programmazione di incontri sullo spazio urbano, la città e la qualità della vita

MoCa Live avrà inizio domenica 10 ottobre alle 18 con il concerto per violoncello Bach e dintorni’. La voce del violoncello nel repertorio classico-contemporaneo dello strumento, organizzato dall’Orchestra Bazzini Consort e tenuto da Federico Bianchetti. Si proseguirà sabato 16 ottobre con lo spettacolo di improvvisazione teatrale Stile Libero con gli attori Alida Boniotti e Roberto Boer, programmato per le 20.30 negli spazi di idra teatro. Giovedì 21 ottobre sarà la volta del Ma.Co.f a organizzare l’incontro con il fotografo Franco Pavioli (ore 18). Partiranno sabato 6 novembre alle 15, per proseguire ogni settimana per tutto l’anno, i laboratori creativi e di manualità dell’Associazione Viva Vittoria per imparare l’arte del knitting.

Il venerdì dal 22 ottobre sarà invece dedicato al cinema con il Cineforum organizzato da Informagiovani. La proiezione di ogni film sarà seguita da un confronto sui temi più importanti affrontati nella sceneggiatura.

A novembre sono già programmati due concerti: giovedì 11 novembre 19.30 Ermes Pirlo e Andrea Baronchelli proporranno un concerto jazz, organizzato dall’Associazione Festa della Musica.

Per conoscere tutto il calendario e rimanere aggiornati sulle attività di MoCa Live si può consultare il sito www.moca.it. Per l’arco di tempo 2021-2022 tutti gli eventi, ad eccezione degli incontri e laboratori, saranno a pagamento con un biglietto dal valore di 5 euro, una piccola grande cifra che permetterà alle associazioni aderenti di continuare a creare cultura anche negli anni a venire, permettendo così a MoCa Live di autosostenersi. La biglietteria e le relative informazioni e prenotazioni saranno gestite da Idra Teatro: segreteria@residenzaidra.it, tel. 030 291592 – 339 2968449.