Brescia, fine lavori: riapre il ring di piazza Garibaldi

(red.) Il cantiere di via Tartaglia e di via Ugoni giunge al termine con la riapertura al traffico principale del Ring in piazzale Garibaldi.

Terminati i lavori di rifacimento delle solette carrabili del Garza, dopo il varo delle travi prefabbricate si è proceduto al getto delle solette in c.a. e all’impermeabilizzazione dell’impalcato con la posa di guaine bituminose carrabili e della caldana di protezione in calcestruzzo. Trascorsi i 28 giorni di maturazione dei getti dei cementi armati, si è proceduto a eseguire una prova di carico con piastre in acciaio posizionate sulla superficie del tegolo di circa 20 metri quadrati con 172 tonnellate, riscontrando valori conformi alla normativa Ntc2018.

Si è proceduto poi al completamento della sovrastruttura stradale mediante il ripristino dei cordoli, caditoie, conglomerati bituminosi, marciapiedi, pista ciclabile e segnaletica stradale. Come programmato, nella giornata di lunedì 4 ottobre è prevista la riapertura al traffico stradale della viabilità principale sia di via Tartaglia, sia di via Ugoni.

Con la riapertura del Ring restano da ripristinare le due contro-strade alle condizioni precedenti all’intervento: sarà ricostruito il marciapiede sul lato est, verrà chiuso il passaggio in via Milano e tornerà agibile il parcheggio sul lato ovest. I lavori termineranno entro la fine di ottobre.