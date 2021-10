Lavoro nero, cattiva conservazione e scarsa pulizia: maxi multe per 4 locali in centro

(red.) I Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno svolto nelle serate del 23 e del 30 settembre controlli nei locali del centro storico cittadino, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Carabinieri Tutela per la sanità di Brescia. I militari sono stati impiegati nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, appositamente predisposto per contrastare i fenomeni fraudolenti, nonché per verificare le condizioni igienico alimentari e i garantire il rispetto delle misure di contenimento epidemiologico procedendo all’ ispezione di 4 esercizi commerciali.

In particolare, nei due ristoranti e nei due bar sottoposti al controllo, sono state elevate maxi sanzioni per avere adibito al lavoro personale sprovvisto di regolare contratto, riscontrando tale mancanza per ben 7 dipendenti, e per avere installato presso i locali impianti di videosorveglianza senza avere richiesto la prevista autorizzazione. Sono state inoltre riscontrate inadempienze alle prescrizioni in materia sanitaria e sono state rilevate diverse irregolarità riguardanti la cattiva conservazione dei cibi e la scarsa pulizia. Per i titolari degli esercizi commerciali sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 50.000 euro.