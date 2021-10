Idra Teatro: per le notte della cultura apertura del MoCa, performance e visite guidate

(red.) Per la grande notte culturale di Brescia di questo sabato 2 ottobre Idra Teatro ha allestito all’interno di Palazzo Mo.Ca (l’ex tribunale di via Moretto) il percorso artistico PF900 Prossima Fermata 900, un progetto di valorizzazione del patrimonio immateriale di Brescia tra vita quotidiana, lavoro e politica nel XX Secolo, nato per sviluppare percorsi turistici e per aumentare l’offerta culturale della città.

Gli spazi allestiti di Mo.Ca resteranno aperti al pubblico a partire dalle 17.30 fino alle 23. I cittadini potranno visitare liberamente e gratuitamente le stanze del palazzo per ripercorre gli avvenimenti storici più importanti. Saranno disseminate in Mo.Ca videoproiezioni con monologhi teatrali, interviste, progetti grafici e anche immagini tratte dall’Archivio Fotografico di Fondazione Micheletti e da Ma.Co.f.

Performance Live

Inoltre, si potrà assistere alla messa in scena dal vivo di performance proposte da tre importanti attrici bresciane:

– Giuseppina Turra in Ogni 28 maggio monologo con testo di Michele Santeramo, un ricordo sulla strage di Piazza della Loggia. Sala delle Danze (primo piano) | durata 10 minuti, tre repliche 17.30, 18.15 e 19.

– Roberta Moneta in Piazza Vittoria, una storia monologo con testo di Francesco Niccolini, un racconto sulle trasformazioni della piazza. Sala Conversazione (piano terra) | ore 19.30.

– Elena Strada in Zoo in Castello, monologo con testo di Rita Pelusio e Domenico Ferrari, la storia di Ciro e Brescia, le due statue a forma di leone all’ingresso del castello. Cortile Palazzo Mo.Ca | ore 20.

Visite guidate teatralizzate

Le attrici Roberta Moneta e Elena Strada ripeteranno i loro monologhi durante le visite guidate teatralizzate organizzate e offerte dalla cooperativa Mistral, partner di PF900. Sono due i percorsi in programma:

– Il Castello di Brescia, da falcone d’Italia al Cidneon. Partenza ore 17.30 con punto di incontro piazzale ingresso del Castello. Una passeggiata suggestiva, della durata di circa due ore, per conoscere un luogo simbolo della città che è stato fortezza, teatro di eventi risorgimentali, giardino zoologico e oggi spazio monumentale, museale e di svago.

– Le vie della Libertà. Partenza ore 20 con punto di incontro Orologio e stele di Piazza della Loggia. Un piccolo viaggio, partendo da Piazza Loggia, attorno a Piazza Vittoria, la più contemporanea delle piazze bresciane, attraverso la scoperta delle botteghe storiche.

I posti disponibili per i due itinerari sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione scrivendo a info@mistralcoop.eu

Spettacolo con audio e tour per le vie del Carmine

Anche il Carmine sarà protagonista di uno spettacolo audio tour in cuffia proposto dall’attrice e regista Jessica Leonello e dall’attore Gianluca De Col.

Un itinerario in cui gli attori, i suoni e le immagini accompagneranno alla scoperta del Carmine, nato come luogo di commerci e produzione artigianale che intorno agli anni ‘70 è stato anche il cuore a luci rosse della città. La storia del quartiere – partendo dal Broletto, attraversando Piazza Loggia e sostando in vari luoghi, verrà narrata attraverso le storie dei suoi abitanti e degli edifici in cui hanno vissuto.

Parte del percorso non consigliato a un pubblico minore di 16 anni.

Punto di partenza cortile di Palazzo Broletto

Due repliche ore 19 e 21.30, durata 1 ora, 20 posti disponibili. Per prenotazioni si può scrivere a segreteria@residenzaidra.it oppure chiamare al numero 3392968449.