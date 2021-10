Biblioteche: ecco Brixiana, nuova piattaforma con il patrimonio storico della Queriniana

(red.) Sabato 2 ottobre, alle ore 17, nel Salone storico della Biblioteca Civica Queriniana, viene presentata la piattaforma Brixiana, ovvero la nuova biblioteca digitale per l’accesso integrato al patrimonio storico digitalizzato della Biblioteca Queriniana, del Sistema Bibliotecario Urbano e delle realtà bresciane.

La presentazione si tiene all’interno della manifestazione Librixia e della Notte della Cultura 2021.

Alla presentazione partecipano Laura Castelletti, vicesindaco e assessore alla Cultura, Ennio Ferraglio, direttore della Queriniana e del Sistema Bibliotecario Urbano, Marco Gussago, in rappresentanza dell’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, Marco G. Palladino e Silvia Boffelli, referenti del progetto di digitalizzazione e della piattaforma.

La piattaforma, evoluzione di Queriniana Digitale, ospita una serie variegata di tipologie di risorse che rappresentano il cuore del patrimonio bibliografico e storico della città.

Attualmente sono disponibili ben 1.169 risorse: Autografi (22), Cinquecentine (42), Erbari (2), Immagini (94), Incunaboli (93), Libri Antichi e Rari (194), Manoscritti (420), Mappe (70), Materiale Musicale (18), Periodici (171), Pubblicazioni (44), per un totale di più di 3 TB di immagini.

Si è voluta una piattaforma inclusiva, integrata con il catalogo OPAC delle biblioteche bresciane e cremonesi, aperta anche ad altri enti e realtà locali che possiedono preziose testimonianze e documenti.

In occasione di Librixia viene presentato un primo step del progetto, che sarà arricchito con ulteriori funzionalità, nuove tipologie di materiali e un numero sempre crescente di documenti digitalizzati: è infatti in corso una campagna di nuove digitalizzazioni di materiali storici antichi e rari, di particolare interesse bresciano.

Dal 3 ottobre la piattaforma sarà consultabile sul sito internet https://brixiana.medialibrary.it rendendo accessibile il patrimonio a tutti gli utenti interessati.

In occasione della presentazione verranno inoltre allestite due mostre di presentazione e valorizzazione del lavoro svolto.

Nell’atrio storico si potrà ammirare una selezione di documenti che sono già stati digitalizzati, creando un dialogo fra documenti fisici e documenti digitali.

Nel salone storico si potranno invece ammirare degli scatti fotografici, realizzati da Camilla Viadana, volontaria del Servizio Civile, che ritraggono vari momenti di lavorazione.

In occasione della Notte Bianca della Cultura 2021, oltre alla presentazione delle 17, sarà possibile visitare la mostra di documenti con una visita guidata della Biblioteca Queriniana.

Gli orari delle visite saranno: 19.00-23.00 ogni 30 minuti

Prenotazioni: Brixiana@comune.brescia.it

Gruppi max di 10 persone con obbligo di Green Pass.

Sulla facciata della Queriniana, in via Mazzini, sarà inoltre proiettato un video, con suggestioni visive legate ai tesori documentali conservati e digitalizzati, quasi in una smaterializzazione della parete della biblioteca storica di Brescia, che apre così lo scrigno delle sue ricchezze ai cittadini.