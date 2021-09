Ciclabile, avanti con il collegamento tra via Stretta e la pista del Mella

(red.) Al termine di un articolato e complesso percorso amministrativo, la Giunta comunale di Brescia ha approvato il progetto per il completamento del percorso ciclopedonale tra via Stretta e la pista ciclabile lungo il fiume Mella, che consentirà da un lato di offrire al quartiere di Casazza un accesso sicuro alla ciclabile del Mella e dall’altro di collegare Collebeato al capolinea della metropolitana al Prealpino.

Il nuovo collegamento, che avrà uno sviluppo di circa 600 metri per un investimento complessivo di circa 230 mila euro, è figlio delle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica stipulata nel 2016 per la realizzazione del Liceo Carli in via Stretta e si articola in due lotti realizzativi.

Un primo lotto, approvato con delibera di Giunta nel dicembre 2019 e per il quale nel mese di ottobre inizieranno i lavori affidati dalla società Miracampo, interessa la via Capretti e aree cedute dalla proprietà Miracampo e vedrà la realizzazione di un ponticello ciclopedonale sopra il canale Bova.

Un secondo lotto, approvato con delibera di Giunta nel settembre 2021 e che verrà appaltato da Assoservizi, quale soggetto subentrato negli impegni di cui alla convenzione urbanistica del 2016, interessa le aree cedute dalle proprietà Miracampo e Inselvini-Rossini, sviluppandosi dal ponticello ciclopedonale sopra il canale Bova fino a via Stretta, raccordandosi con il percorso ciclabile realizzato negli anni scorsi su tale via in attuazione del Piano attuativo Paterlini-Milesi.

Il collegamento verrà realizzata il più possibile ai bordi del bosco e della fascia della riva del canale per una migliore mitigazione dell’intervento, sfruttando ove possibile una preesistente strada sterrata che veniva utilizzata dai mezzi agricoli.

La ciclopedonale avrà una larghezza costante di 4 metri, con pavimentazione in dolomia bianca, analoga dunque a quella già presente lungo il fiume Mella, e sarà delimitata da recinzioni costituite da una rete romboidale verde per definire un percorso separato e autonomo rispetto a quelle di accesso alle aree agricole circostanti.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione delle opere edili necessarie (cavidotti, pozzetti, plinti) per la successiva installazione, già programmata e finanziata, dell’impianto di illuminazione pubblica con punti luce a ottica led, così da assicurare sufficiente confort visivo e sicurezza lungo il percorso.