Semaforo verde della Loggia all’ascensore in Castello

(red.) Semaforo verde dal consiglio comunale di Brescia all’ascensore in Castello.

Con l’ok all’infrastruttura da parte della Loggia, che ha votato quasi all’unanimità la variante al Pgt che inserisce l’elevatore del Cidneo nel piano urbanistico, modificando l’attuale destinazione dell’area di Fossa Bagni a servizio per la mobilità, il Comune chiude la partita per la parte di sua competenza, ora la parola passa alla Soprintendenza e deve essere redatto un progetto esecutivo, quest’ultimo affidato a Brescia Mobilità.

Sono stati 26 su 27 i voti favorevoli all’ascensore: il Movimento 5 Stelle ha votato contro, definendo l’opera “deturpante”, qualche riserva espressa oralmente dalla Lega, che però ha poi dato voto favorevole all’intervento.

Dalla Regione sono stati stanziati 4 milioni di euro per l’ascensore che, complessivamente, ne costerà 4,5.

Come sarà il tanto discusso ascensore? Ad un solo binario ed una sola cabina, con tempi di risalita di 2 minuti e 30 secondi, una portabilità massima di 32 persone per viaggio, con un dislivello di 70 metri. Partenza dal parcheggio di Fossa Bagni e arrivo al piazzale della Locomotiva con una passerella che appoggerà alle mura del bastione. E’ stato stimato che, in un giorno, l’ascensore potrebbe portare fino a 700 persone, incrementando così le visite al Castello.

In aula si è votato anche il bilancio della Loggia e delle 11 società controllate. Il

sindaco Emilio Del Bono si è detto “orgoglioso” del risultato raggiunto in tempo di pandemia, segno di “buon governo” e di scelte politiche “precise”.

Conti con il segno più per tutte le partecipate, grazie all’innesto di liquidità in quelle più in difficoltà a seguito del lockdown e della pandemia: Brescia Mobilità e San Filippo. Nel 2020 l’utile è stato di 41,4 milioni di euro, 7,8 milioni di avanzo della Loggia cui si aggiungono 33 milioni delle controllate.