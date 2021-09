Mompiano, taglio del nastro per il Campus della Cattolica

(red.) Taglio del nastro, lunedì 27 settembre, per il nuovo Campus dell’Università Cattolica a Mompiano, Brescia.

La cittadella sorge nell’ex seminario, con un intervento economico pari a 25milioni di euro (finanziati con il sostegno di Regione Lombardia, le fondazioni Banca San Paolo, Cariplo, Poliambulanza, Ubi Banco di Brescia, più Intesa San Paolo e due Spa, Omr e Metal Work) ed una serie di servizi che arricchiscono l’offerta formativa dell’Ateneo bresciano. Non solo aule, infatti, ma anche laboratori, mensa, bar, palestra e campo sportivo.

Il rettore Franco Anelli ha evidenziato il risultato ottenuto in un periodo difficile come quello della pandemia, in cui i lavori non si sono fermati e hanno portato ad un investimento che è sia per il futuro dei giovani sia per quello della città.

Un’inaugurazione che è, anche, segno di speranza in un anno che segna il centenario della nascita della Cattolica.

Due quindi, da oggi, le sedi della Cattolica (come la Statale): una in centro città, in via Trieste con le facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Linguistiche, Scienze politiche, mentre in via Garzetta, nell’ex seminario diocesano, Scienze della Formazione, Scienze matematiche e Fisiche, Psicologia e il corso triennale in Servizio Sociale e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose che accoglieranno, complessivamente oltre la metà degli iscritti.

L’area su cui sorge il nuovo Campus si estende sul 20.500 metri quadrati: 2 aule, 13 i laboratori di fisica, 55 studi per i docenti, 12 sale riunioni, 2 per le tesi, e 4 per lo studio, più una biblioteca, la mensa, due bar, un campo da calcio, la palestra, la cappella.

L’edificio è dotato sia di impianto fotovoltaico che di teleriscaldamento.

Per raggiungere la nuova sede universitaria gli studenti potranno avvalersi della metropolitana leggera, dei bus (10, 15, 16), oppure, se utilizzano l’auto, del parcheggio a pagamento di via Branze/viale Europa.