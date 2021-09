Mercoledì a Borgo Trento “Mi curo di te”, terzo appuntamento

(red.) Mercoledì 29 settembre dalle 17 alle 19 nella Sala Civica del quartiere di Borgo Trento si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Mi curo di te”, promosso da Fondazione Ant Italia Onlus in collaborazione con il Comune di Brescia.

In questo delicato momento, in cui la vita di tutti i giorni è stata profondamente modificata dalla pandemia da Covid-19, il progetto “Mi curo di te” nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio-tempo per raccontare e condividere le fatiche e i vissuti di una quotidianità stravolta. Molte persone si sono ritrovate, infatti, ad assumere improvvisamente il ruolo di caregiver dovendo rispondere a bisogni sia pratici-assistenziali sia psicologici del proprio familiare, pur non avendo una formazione specialistica. “Mi curo di te” prevede sei incontri, tenuti con cadenza settimanale da medici, psicologi e infermieri di Fondazione Ant, aperti a tutti coloro che si trovano ad assistere un proprio caro sia per una malattia cronica, oncologica o per contagio da Covid-19. Gli incontri verranno organizzati secondo quanto previsto dalle normative e si terranno dalle 17 alle 19 nella Sala Civica del quartiere di Borgo Trento.

Durante ogni incontro si lascerà ampio spazio per affrontare le tematiche che emergeranno di volta in volta.

Per informazioni e iscrizione (gratuita, ma obbligatoria) scrivere a segreteria.equipebrescia@ant.it o chiamare il 347 4416720

PROGRAMMA DEL CORSO

Mercoledì 15 settembre 2021 – ore 17.00 -19.00

Beatrice Nardo – Presidente CdQ Borgo Trento – Comune di Brescia

INTRODUZIONE DEL PROGETTO

Francesca Perletti – Psicologa Psicoterapeuta

L’IMPATTO DELLA DIAGNOSI E DELLA MALATTIA SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

Mercoledì 22 settembre 2021 – ore 17.00 -19.00

Francesca Perletti – Psicologa Psicoterapeuta

ASSISTERE: UN COMPITO FATICOSAMENTE GRATIFICANTE

Mercoledì 29 settembre – ore 17.00 -19.00

Medico palliativista Fondazione ANT

LA GESTIONE DEGLI ASPETTI MEDICI

Mercoledì 6 ottobre 2021 – ore 17.00 -19.00

Infermiera Fondazione ANT

LA GESTIONE DEGLI ASPETTI INFERMIERISTICI

Mercoledì 13 ottobre 2021 – ore 17.00 -19.00

Francesca Perletti – Psicologa Psicoterapeuta

LA QUALITA’ DELLA VITA NEL TEMPO DELLA MALATTIA E DELLA CURA

Mercoledì 20 ottobre 2021 – ore 17.00 -19.00

Francesca Perletti – Psicologa Psicoterapeuta

QUANDO L’ASSISTENZA SI CONCLUDE