Venerdì si presenta la G.V.EMA., nuova società calcistica della Volta

(red.) Una nuova società calcistica per dare la possibilità ai ragazzi della del quartiere della Volta, a Brescia, di praticare lo sport che amano: questo il progetto che, nato da una collaborazione tra alcuni volontari, vedrà venerdì 24 settembre il “calcio d’inizio” della lodevole iniziativa.

L’esigenza d’una squadra che facesse capo a una società si avvertiva già da tempo nel quartiere, dove molti giovani avevano dovuto abbandonare il pallone per via dell’impossibilità di far parte attiva d’altri club cittadini. Così un pugno di residenti (5 i soci fondatori) si sono rimboccati le maniche e, reperiti sponsor e patron, hanno dato vita a G.V.EMA. I suoi colori, il nero e l’arancio, vogliono rappresentare un omaggio al quartiere e, al contempo, la sua rinascita attraverso lo sport.

G.V.EMA, si legge in una nota, non solo offrirà a molti giovani l’occasione di crescere praticando il calcio in un contesto sano e formativo, ma punta a divenire un blasone che li accompagni anche oltre le “giovanili”. Per la stagione 2021-22 la nuova nata punterà al campionato di serie C “UISP” e, per la seguente, promette di riservare ulteriori soprese e soddisfazioni. La G.V.EMA sarà presentata ufficialmente venerdì, alle ore 18.00 al campo dell’oratorio di via Volta 68. Presente, oltre alla presidentessa Alessandra Timpano, il vice Federico Di Marco e il mister Giancarlo Danesi, anche l’amato sportivo Andrea Caracciolo, padrino del progetto.