Chiesa valdese, si insedia il nuovo pastore

(red.) Culto di insediamento del nuovo Pastore Valdese di Brescia Leonardo Magrì domenica 19 settembre alle 10.30, presso il tempio della Chiesa Valdese in via dei Mille.

Inizia ufficialmente il servizio del pastore Leonardo Magrì, detto Dino, nella comunità bresciana. Il pastore Magrì, che succede alla pastora Anne Zell, ha maturato una lunga esperienza nella cura di diverse chiese nelle province del Sud e del Nord Italia e in realtà cittadine complesse, quali Palermo e Napoli.

Già da ottobre scorso è presente ed attivo in città ma, a causa della pandemia e della decisione del Consiglio di Chiesa di tenere chiusi i locali e di spostare interamente le attività on-line, come atto di responsabilità verso i propri membri e verso i cittadini, solo ora può ricevere, anche formalmente, il benvenuto dalla sua comunità.

Anche il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ha confermato la sua presenza alla celebrazione, condividendo il momento con la piccola comunità protestante che, da più di 150 anni, è presente in città e che nel tempo ha cambiato volto, assumendo via via un aspetto sempre più multietnico, fino a veder rappresentate tra i suoi fedeli oggi più di undici nazionalità.