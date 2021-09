Domenica a San Bartolomeo un pomeriggio con i Vigili del fuoco

Domenica 19 settembre, dalle 15 alle 17, si terrà, nel piazzale della chiesa del quartiere San Bartolomeo, l’iniziativa “Mamma voglio fare il pompiere. Per un pomeriggio con i Vigili del Fuoco”, rivolta ai bambini e alle famiglie. L’incontro è organizzato dal Consiglio di Quartiere San Bartolomeo e dal Punto Comunità di San Bartolomeo in collaborazione con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. Per informazioni si può scrivere a: cdqsanbartolomeo@comune.brescia.it