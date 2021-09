Brescia, 30enne straniero aggredito a colpi di machete

(red.) Aggressione a colpi di coltello, nella mattinata di giovedì 16 settembre, alle 8, davanti al centro commerciale Freccia Rossa di Brescia. Un 30enne di origini magrebine è stato ferito mentre si trovava sulle scale esterne che da via Folonari portano all’ingresso dell’emporio. L’uomo è stato raggiunto da diversi fendenti al collo, alla testa e al volto, sferrati probabilmente con un machete.

Lo straniero è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia scientifica per i rilievi.