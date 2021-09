“I bresciani decidano sull’ascensore al castello”

(red.) In Corso Zanardelli , angolo via Mazzini, a Brescia, sabato 18 settembre dalle 9,30 alle 13,30 e domenica 19 settembre dalle 9,30 alle 13,30, prosegue la raccolta firme per chiedere il referendum contro l’ascensore in castello.

Continua l’opposizione al progetto di “ascensore” sul castello da parte di Europa Verde-Verdi Brescia, che definiscono l’infrastruttura “un’opera di vetrina, costosa e impattante su un simbolo storico della città” e per questo chiedono che siano i cittadini bresciani ad esprimersi sulla realizzazione.

Intanto, dopo che Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro per l’infrastruttura e dopo il pressing delle opposizioni in Loggia che hanno sempre stigmatizzato l’atteggiamento “incerto” della Giunta Del Bono rispetto all’elevatore, ora anche l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla realizzazione, pur mancando ancora l’approvazione da parte della Sovrintendenza ai Beni culturali.

Come sarà il tanto discusso ascensore? Ad un solo binario ed una sola cabina, con tempi di risalita di 2 minuti e 30 secondi, una portabilità massima di 32 persone per viaggio, con un dislivello di 70 metri. Partenza dal parcheggio di Fossa Bagni e arrivo al piazzale della Locomotiva con una passerella che appoggerà alle mura del bastione. E’ stato stimato che, in un giorno, l’ascensore potrebbe portare fino a 700 persone, incrementando così le visite al Castello. Il costo complessivo è di 4,5 milioni di euro.