Brescia, consigli di quartiere a S. Eufemia e al Prealpino

Martedì 14 e mercoledì 15 si riuniscono le assemblee di quartiere: a Sant'Eufemia in presenza, in videoconferenza per il Prealpino-Stocchetta.

(red.) Martedì 14 settembre, alle 20.45, si tiene la seduta del Consiglio di Quartiere Sant’Eufemia, nel cortile dell’oratorio di Sant’Eufemia. All’ordine del giorno l’approvazione del verbale della seduta precedente, il rinvio della festa del 19 settembre, il decoro dei parchi e delle aree verdi, con particolare riguardo alla presenza di animali, la manutenzione della segnaletica e il notiziario di quartiere.. Mercoledì 15 settembre, invece, alle 20.30, è in programma la prossima seduta del Consiglio di Quartiere Prealpino – Stocchetta, in videoconferenza. All’ordine del giorno le modalità di elaborazione di un report per i cittadini, la dichiarazione di decadenza di un consigliere e la programmazione per il prossimo trimestre. Le persone interessate a partecipare dovranno fare richiesta all’indirizzo e-mail cdqprealpino@comune.brescia.it.