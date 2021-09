Nomine consigli di quartiere, martedì assemblee a Fornaci, Mompiano e San Rocchino

(red.) Martedì 14 settembre si svolgeranno le assemblee per la presentazione delle candidature per la nomina dei consigli di quartiere di Fornaci, Mompiano e San Rocchino – Costalunga. La candidatura può essere depositata direttamente durante l’assemblea del quartiere in cui ci si intende candidare oppure nell’ufficio di Zona di competenza fino alle ore 12 di martedì 14 settembre 2021.

L’ufficio di Zona Nord (via Monte Grappa 37 – Tel 030/3384560) e l’ufficio di Zona Sud (via Lottieri 2 – Tel. 030/2977584 – 030/2977583) sono aperti dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.15.

Per eventuali informazioni è a disposizione anche il Settore Partecipazione, in Contrada del Carmine 13/c – tel. 030/2978274 – 030/2978272 – 030/2978276.

Le sedi saranno le seguenti:

Zona Nord:

• Q.re San Rocchino – Costalunga nella Scuola Primaria Quasimodo – via Costalunga 15.

• Q.re Mompiano nella Scuola Primaria Arici – Auditorium Trainini – via Ambaraga 91.

Zona Sud:

• Q.re Fornaci nella Sala Teatro Parrocchiale San Rocco Via Fornaci 82.