Martedì Lelastiko porta ‘Una strada nell’anima’ nel piazzale del Broletto

(red.) Martedì 7 settembre alle 21, nel cortile di Palazzo Broletto, è in programma “Una strada nell’anima”, performance di danza contemporanea curata dalla compagnia “Lelastiko”, inserita nella rassegna “Costellazioni” patrocinata dal comune di Brescia.

La rappresentazione, attraverso il dialogo e l’intreccio di danza, musica, canto e sound design, darà voce ad alcune grandi mistiche che hanno trovato la strada per avvicinarsi al divino, non solo attraverso la contemplazione e la spiritualità ma anche nel rapporto costante fra corpo e sensi.

Ingresso 5 euro. I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria, aperta dalle 20.15, oppure in prevendita mandando una e-mail a segreteria@residenzaidra.it o recandosi alla sede di Residenza Idra al centro Mo.Ca, in via Moretto 78, Brescia negli orari d’ufficio. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus. In caso di pioggia si terrà all’auditorium San Barnaba, in corso Magenta 44.