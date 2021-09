Domenica trekking urbano a Borgo San Giovanni

(red.) A Brescia domenica 5 settembre, alle 9 e alle 11, si terrà il nuovo appuntamento del “Trekking urbano” organizzato da Barfly, il “Teatro fuori luogo”, nell’ambito della programmazione delle iniziative estive. Il ritrovo sarà alla stazione di Borgo San Giovanni in via Villa Glori 20.

La passeggiata verrà condotta dallo storico Marcello Zane insieme con rappresentanti di “Teatro19” e della “Associazione culturale Lelastiko” che accompagneranno il tragitto con incursioni poetiche alle quali si aggiungerà la proiezione di un cortometraggio di Elia Moutamid.

Una camminata tra i confini della città moderna che percorrerà i “bordi” interni di Brescia, la ferrovia, le fabbriche, i quartieri e il cimitero. Un tuffo nella storia per raccontare le distanze che via Milano presenta anche oggi.

Il percorso circolare misura tre chilometri circa per cui è consigliato l’utilizzo di scarpe comode. Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone per turno.

L’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo info@teatro19.com oppure telefonando al numero 3358007161.