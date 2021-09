Sabato al Violino grandi pulizie nel parco John Lennon

(red.) Il Consiglio di Quartiere del Violino e l’associazione “5R Zero Sprechi” hanno organizzato una mattinata dedicata alla pulizia del Parco della Musica “John Lennon” che si svolgerà sabato 4 settembre. All’apertura, alle 9, sarà presente anche l’assessore all’Ambiente, al Verde e ai Parchi sovraccomunali Miriam Cominelli.

Collaborano all’iniziativa il Punto Comunità Violino, l’associazione “I semi del Villaggio” e Aprica spa che fornirà il materiale per la raccolta della spazzatura.

Si inizierà con il “Riciclo Quiz”, per conoscere come separare correttamente i rifiuti, per proseguire quindi con la pulizia del parco vera e propria. L’evento vuole essere un momento per coinvolgere la comunità e per prendersi cura degli spazi comuni, imparando a rispettarli.

L’iniziativa sarà aperta a tutti, previa prenotazione, inviando un’e-mail al consiglio di Quartiere Violino: cdqviolino@comune.brescia.it. Oppure al 3398634178.