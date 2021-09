Piacciono i Summer Camp di Brescia Musei: 830 i giovani coinvolti

(red.) Il 10 settembre si concluderà l’ottava edizione del Summer Camp 2021, promosso da Fondazione Brescia Musei e dedicato ai bambini tra i 6 e i 12 anni.

Un’edizione che, ancora una volta, fa registrare un bilancio molto positivo dell’iniziativa e che quest’anno stabilisce un record di presenze mai raggiunto prima. Sono infatti 830 i bambini e i ragazzi che a partire dal 9 giugno hanno preso parte al Summer Camp che, ad una settimana dalla data di chiusura, è già tutto esaurito (sono stati 733 nel 2020, 517 nel 2019).

Un dato di grande soddisfazione che ha messo in luce un bisogno importante delle famiglie bresciane: è su questa considerazione che dal 13 settembre al 1 ottobre 2021 la Fondazione Brescia Musei ha deciso di dar vita al Wonder Camp, due settimane di workshop pomeridiani dalle 14 alle 17.30.

“I nostri musei confermano e rinsaldano la loro reputazione di luogo del cuore per l’intera cittadinanza” commenta la Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Brescia, Laura Castelletti. “L’ampia e costante partecipazione per l’intera estate ai camp organizzati in Santa Giulia e in Castello ci dicono che centinaia di famiglie riconoscono nei musei luoghi sicuri e accoglienti, nei nostri operatori figure responsabili e attente ai bisogni e alle curiosità dei propri figli. I musei come casa della comunità: è questa l’idea che mi piace, e che mi pare piaccia molto anche ai bresciani, dai più giovani che hanno vivacemente animato i summer camp alle coppie, famiglie e gruppi di amici che nelle settimane di ferragosto hanno accolto l’opportunità della gratuità per scoprire o, spesso, riammirare ambienti e capolavori che rappresentano l’orgoglio della nostra storia. E, pensando al 2023, anche del nostro futuro”.

Wonder camp informazioni

13 settembre – 1 ottobre, Museo di Santa Giulia

dalle 14.00 alle 17.30

€ 45 a settimana a bambino

Si richiede ai bambini di portare: mascherina chirurgica, telo mare, borraccia, merenda.

Per i ragazzi dai 12 anni è richiesto il green pass.

Per prenotazioni CUP Centro Unico Prenotazioni

tel. 030.2977833-834 santagiulia@bresciamusei.com (tutti i giorni, orari 10.00-18.00)