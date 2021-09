Venerdì al parco di Casazza “Freestyle al parco…e non solo”

(red.) Venerdì 3 settembre dalle 18, al parco Casazza di via Reggio, a Brescia, avrà luogo la manifestazione “Freestyle al parco…e non solo”, organizzato da Cooperativa Sociale “La Rete”, Biblioteca Uau, Consiglio di Quartiere Casazza, biblioteca comunale del quartiere Casazza e con il patrocinio del Comune di Brescia.

Alle 18.15 si terrà lo spettacolo itinerante “Suoni e tamburi dal mondo” con il gruppo musicale “Appel”, mentre alle 19 sarà la volta di “Hip-hop al parco”, esibizione del gruppo “Urban family”. Alle 20, infine, avrà luogo il “Rap contest”, con i giudici della “Cockroach International Production”.

Dalle 18 alle 20 sarà allestita un’esposizione di fumetti e graphic novel e si terranno letture per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. La “bibliomante” Kika leggerà i “tarocchi” per scoprire il fumetto più adatto per ciascuno.