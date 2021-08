In piazza Vittoria la quinta edizione del Pigliatutto

(red.) Giunge quest’anno alla quinta edizione uno degli eventi più amati e in grado di attrarre nel Centro storico cittadino un pubblico proveniente da tutta la provincia, e anche da città limitrofe: è il Pigliatutto – Affari in Piazza. L’appuntamento è per domenica 5 settembre, in Piazza Vittoria a Brescia.

La manifestazione è promossa e organizzata dal Consorzio Brescia Centro, l’Associazione che raccoglie circa 130 attività commerciali del Centro storico, e da 15 anni si occupa di promuoverlo, sostenerlo, valorizzarlo.

Il Pigliatutto è due cose intimamente connesse: “Una giornata all’insegna dello shopping conveniente e di qualità, naturalmente: un’opportunità – come ricordano gli organizzatori – per trovare ottimi prodotti e acquistarli a prezzi davvero vantaggiosi. Ma non solo. L’evento è anche un’importante occasione per promuovere la nostra bellissima città, per attrarre e coinvolgere chi ancora non la conosce.”

Una formula apprezzata, quella del Pigliatutto, forte del convinto successo tributatogli in ognuna delle precedenti quattro edizioni. Molti dei migliori negozi storici del Centro storico (nell’ultima edizione erano più di 50) allestiscono stand all’aperto, nella centralissima Piazza Vittoria. E da qui propongono ai visitatori una giornata all’insegna dello shopping di qualità (a prezzi altrimenti impossibili), dell’allegria e della convivialità.