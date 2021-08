Cromo nell’acqua, azzoppato il “Trofeo Parco Cave”

(red.) Non si svolgerà la gara di nuoto prevista nella competizione di triathlon in programma domenica 29 agosto all’interno del “Trofeo Parco della Cave”. Il motivo? Una concentrazione di cromo nelle acque del bacino lacustre.

Dopo le analisi effettuate qualche giorno fa, che hanno rilevato una concentrazione di cromo più alta del normale, ovvero un valore di 15 microgrammi per metro cubo (per l’acqua potabile il limite è di 50 mg/mc, mentre per la falda è di 5), e dopo avere interpellato l’Ast che, però, non ha competenze sull’acqua lacustre, il Comune di Brescia ha deciso, “in via precauzionale”, di revocare il nulla osta per la competizione in acqua.

“Cari Atleti”, si legge nel post pubblicato su Facebook da “Triathlon Sprint Città di Brescia- Trofeo Parco delle Cave”, siamo nostro malgrado ad informarvi che a pochi giorni dall’evento, il Comune ci ha comunicato che “a seguito di alcuni approfondimenti riguardanti le disposizioni normative sulle acque di balneazione delle acque presenti nei bacini di cava, anche a seguito di interlocuzione con ATS”, il nulla osta già concesso per la frazione nuoto della competizione viene revocato in via prudenziale per la sicurezza degli atleti”. “Pertanto”, viene spiegato, “la gara di domenica verrà trasformata in Duathlon con distanza Sprint”, valevole per il rank.