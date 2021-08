Fiume Mella, lavori di manutenzione per il ponte di via Risorgimento

(red.) Sono cominciati i lavori di manutenzione del ponte di via Risorgimento sul fiume Mella, a Brescia, che riguarderanno le parti superficiali delle strutture. Il primo intervento interesserà l’estradosso dell’impalcato: saranno impermeabilizzate le solette, saranno realizzati i giunti trasversali e saranno rifatti i conglomerati bituminosi. I lavori verranno portati a termine in due fasi successive per garantire la viabilità con una corsia per ciascun senso di marcia. Il cantiere sarà quindi allestito su metà ponte per volta.

Dopo l’intervento in superficie, utilizzando la piattaforma sottoponte (by-bridge) si procederà alla sistemazione superficiale delle strutture in cemento armato, con un ciclo di lavorazioni di pulizia, passivazione delle armature e ricostruzione dei copri ferri con malte speciali. I tempi previsti per la realizzazione dell’opera ammontano a circa 45 giorni.

“Anche questo intervento rientra nell’ampio programma di sistemazione dei ponti e dei sovrappassi che abbiamo messo in campo”, ha dichiarato l’assessore alla Rigenerazione urbana Valter Muchetti. “Oltre alle grandi opere, come quella in fase di ultimazione in via Ugoni e in via Tartaglia, è necessario intervenire anche con lavori meno appariscenti ma comunque necessari, messi in programma dai nostri tecnici dopo un’accurata valutazione. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: garantire ai cittadini infrastrutture funzionali e sicure”.