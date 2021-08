Ricopertura del Garza, in ottobre riaperte via Tartaglia e via Ugoni

(red) Procedono i lavori di manutenzione delle coperture del torrente Garza. Terminato il varo delle travi prefabbricate si è proceduto al getto delle solette in cemento armato e all’impermeabilizzazione dell’impalcato con la posa di guaine bituminose carrabili e di una caldana di protezione in calcestruzzo.

Dopo la maturazione dei getti di cemento si procederà alla prova di carico per ciascun impalcato di via Tartaglia e di via Ugoni. Intanto sono in fase di completamento i rinforzi strutturali delle solette con travi Ipe in acciaio da 400 e 450 millimetri. Le operazioni sono state eseguite, dall’intradosso dell’impalcato, per una lunghezza di quindici metri a sud di via Tartaglia e di circa otto metri a nord di via Ugoni.

Successivamente si procederà al completamento della strada ripristinando cordoli, caditoie, conglomerati bituminosi, marciapiedi, pista ciclabile e segnaletica stradale. Entro i primi giorni di ottobre è prevista la riapertura al traffico della viabilità principale in via Tartaglia e in via Ugoni. Al termine dei lavori le contro strade saranno riportate alla condizione antecedente all’inizio dell’intervento.