Brescia, successo di adesioni ai centri estivi per bambini

(red.) Si stanno avviando alla conclusione i Centri Ricreativi Estivi per la scuola primaria e per la scuola d’infanzia, organizzati dal Comune di Brescia per il 2021.

Hanno frequentato i Creper la scuola dell’infanzia (nelle scuole Agazzi, Agosti, Don Bosco, Trento e Zammarchi) 1.273 bambini, 67 dei quali diversamente abili, mentre nelle scuole primarie Collodi, Deledda, Rinaldini, Santa Maria Bambina, Tiboni, Torricella e Valdadige il numero degli iscritti è pari 1.434, 124 dei quali diversamente abili.

Per quanto riguarda i Cre della scuola dell’infanzia il numero delle frequenze è stato di 431 bambini nel primo periodo, 425 nel secondo, 148 nel terzo, 130 nel quarto e 139 nel quinto mentre il numero di frequenze ai Cre della scuola primaria è stato di 342 bambini nel primo periodo, 383 nel secondo, 346 nel terzo, 125 nel quarto, 118 nel quinto e 120 nel sesto.

I posti disponibili messi a disposizione per i bambini della primaria erano 1.500: l’utenza è stata di 1.434 minori, di cui 124 disabili. Per quanto riguarda invece i piccoli della scuola dell’Infanzia, i posti disponibili, a seconda delle settimane di attivazione (nel periodo dal 5 luglio al 27 agosto), sono stati 1.350, di cui 1.273 occupati, con la partecipazione di 67 bimbi con disabilità.