Ricominciano le visite (gratuite) a Palazzo Loggia: tutti gli orari

(red.) Dopo l’interruzione dell’ultimo anno e mezzo, imposta dalla normativa anti Covid-19, Palazzo Loggia riapre le porte al pubblico, per la gioia dei bresciani e dei tanti turisti che visitano ogni giorno la città e ne scoprono le meraviglie.

Sarà possibile accedere al palazzo, compatibilmente con gli incontri istituzionali in corso:

• da lunedì a venerdì (orario: 9 – 12.30 e 14 – 19)

• sabato (orario: 9 – 12.30)

Come previsto dal DL 105 del 23 luglio 2021 l’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 valide (in formato cartaceo o digitale) che verranno verificate dagli operatori. L’ingresso è gratuito e il percorso consente di vedere la sala del Consiglio, la sala Giunta e lo storico salone Vanvitelliano.