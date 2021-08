Brescia, 45mila euro per la ciclopedonale di via Pietro Dal Monte

(red.) Questa settimana iniziano i lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale in via Pietro Dal Monte a Brescia. Si tratta di un intervento integrativo al Progetto Mobilità Sicura, con cui il comune di Brescia ha partecipato e vinto il bando regionale 2019 per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale.

Con il reimpiego delle economie maturate al termine della realizzazione degli interventi contenuti in tale progetto, che si sono conclusi nel marzo di quest’anno, si è potuto procedere alla progettazione dell’intervento relativo a via Pietro Dal Monte, che consisterà nella riqualificazione e messa in sicurezza del percorso ciclopedonale dagli Spedali Civili di Brescia fino a Piazzale Corvi.

Nel tratto compreso tra l’ingresso dipendenti degli Spedali Civili e via Brognoli i lavori riguarderanno il trasferimento verso strada della sosta veicolare, al posto dell’attuale marciapiede, e la conversione della controstrada in pista ciclabile bidirezionale da 2,5 metri affiancata da un percorso pedonale.

Questo eliminerà la promiscuità tra mobilità ciclabile e manovre delle auto, rendendo più sicuri i flussi delle diverse componenti di mobilità.

Nel tratto compreso tra via Brognoli e piazzale Corvi, oltre alla individuazione di un collegamento ciclopedonale protetto e separato rispetto all’area di sosta, si procederà anche alla eliminazione delle barriere architettoniche esistenti nei pressi della fermata bus delle linee 15 e 17 per una piena accessibilità alla stessa.

I lavori, dell’importo di 45 mila euro, sono stati affidati all’impresa Sofia Costruzioni srl con sede a Sonico (Bs) e dureranno 45 giorni.