Brescia, presidio antirazzista in piazza Vittoria

(red.) E’ indetto per lunedì 24 agosto dalle 17,30 alle 19,30 in Piazza Vittoria a Brescia, il terzo presidio di “#RestiamoUmani”, con un’iniziativa pubblica che si rinnova per “ritessere la rete che ha tenuto forte l’impegno antirazzista a partire dal sequestro della nave Diciotti”, si legge in una nota dell’associazione che riunisce “cittadine e cittadini antirazzisti ed antifascisti”.

Il “Presidio Antirazzista e Antifascista” è stato convocato per: “abrogare i decreti sicurezza e cancellare gli accordi con la Libia”.

Durante il presidio si terrà anche il collegamento con Riace per parlare di accoglienza con l’ex sindaco della cittadina calabrese, Mimmo Lucano, divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati in genere, nel contesto della crisi europea dei migranti. Circa 450 tra rifugiati e immigrati si sono stabiliti infatti nel piccolo villaggio ionico accanto ai suoi 1800 abitanti.

Collegamento anche con Fulvia Conte, attivista di ESC, centro sociale di

Roma, e membro di Rescue Team di Mediterranea, per parlare di soccorso

umanitario.

Il momento musicale è affidato a Bruno Podestà’, voce “storica” dei presidi.

Parteciperanno al presidio la Corale Carmine Ribelle, Nello Scavo, giornalista di Avvenire, Beppe Caccia e don Mattia Ferrari di Mediterranea e ci sarà anche un momento per ricordare Gino Strada, fondatore di Emergency, a cura dei volontari della sede bresciana.