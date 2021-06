Moratti: “500 milioni per fare del Civile l’ospedale del futuro”

(red.) Letizia Moratti, assessore al Welfare e vice presidente della Regione Lombardia è venuta in visita a Brescia e ha parlato di investimenti per 500 milioni di euro negli Spedali Civili, per farne un ospedale del futuro. Lo ha detto durante la visita al nosocomio cittadino e incontrando il sindaco Emilio Del Bono. Moratti ha definito l’ospedale bresciano “fiore all’occhiello della sanità lombarda”, nonché “presidio qualificato e importante che prima, durante e dopo la pandemia si conferma un punto di riferimento d’eccellenza sanitaria per tutto il territorio bresciano e per l’intera Lombardia, con più di 1.200 posti letto in esercizio, 1.250.000 prestazioni e 55.000 ricoveri all’anno”

Moratti ha presentato a Del Bono un piano di interventi per circa 500 milioni di euro, di cui circa 300 in edilizia e il restante in innovazione e opere complementari, con l’obiettivo di trasformare gli Spedali Civili e l’Ospedale dei Bambini nel prototipo di ‘ospedale del futuro’. E’ stato concordato “l’avvio immediato di un tavolo tecnico di lavoro composto da esperti regionali e comunali per avviare l’iter degli interventi che dovranno tenere conto nella loro tempistica anche delle linee di finanziamento governative, regionali e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Secondo quanto affermato da Moratti, questo ospedale del futuro “sarà legato al presidio universitario, avrà degenze organizzate in base all’intensità di cura, privilegiando l’attenzione alla persona prima che alla malattia, e si legherà in modo forte alla sanità territoriale e di prossimità. Il pronto soccorso, infine, godrà di percorsi e spazi specifici dedicati ad adulti e bambini”.