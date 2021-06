Sabato 26, dalle 10, Europa Verde ripulisce il colle di Sant’Anna

(red.) Dopo il successo della raccolta rifiuti sulle sponde del fiume Mella, la sezione Europa Verde di Brescia ha deciso di replicare l’iniziativa. L’appuntamento è

per sabato 26 giugno ore 10, in via Cominazzi a Brescia, nel quartiere di Urago Mella, direzione colle di Sant’Anna, zona paesaggisticamente bellissima, meritevole di maggior cura. L’evento è promosso sui canali social istituzionali, Facebook e Instagram.