Mille Miglia, oggi il ritorno a Brescia. Come cambia la viabilità in città

(red.) Oggi, sabato 19 giugno, è l’ultima delle quattro giornate della Mille Miglia che riparte questa mattina da Bologna per tornare a Brescia per la tappa finale e attraverso i passaggi lungo il lago di Garda. Le prime auto verso Brescia arriveranno intorno alle 16 da Rezzato, teatro dell’ultima prova speciale. Da qui i veicoli raggiungeranno viale Sant’Eufemia e poi viale della Bornata per la passerella finale fino alla pedana di viale Venezia. E proprio per consentire l’arrivo della carovana in sicurezza, sono state disposte una serie di modifiche alla viabilità cittadina. Dalle 7 alle 20 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Venezia, via Bormioli e via della Musia che restano chiuse dalle 12 alle 20.

Chiusa anche via Castellini, tra viale Venezia e via Mantova, fino alle 22 e accesso consentito solo a residenti e autorizzati. Dalle 12 alle 20 transito bloccato in via Lonati e Ugo da Como e in via Bazzini, Sant’Angela Merici, Bertoni, Marenzio, Quaranta e Prati che incrociano la stessa viale Venezia. Nello stesso orario sarà invertito anche il senso di marcia in via Benacense. In ogni caso quella di oggi, sabato 19, sarà anche la prima giornata, dopo tanto tempo, in cui il funzionamento della metropolitana sarà attivo fino all’una di notte, mentre durante la settimana resta attivo dalle 5 alle 24. Sfruttando il fatto che la Lombardia (quindi anche Brescia) è in zona bianca, il servizio di metrobus resterà attivo fino all’una di notte anche nei giorni di concerti estivi il 14, 15, 17, 18, 19, 23 e 24 luglio.