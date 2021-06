Innse Cilindri di Brescia, l’azienda aggiudicata al gruppo Camozzi

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 19 giugno, come ha annunciato lo stesso gruppo industriale, una cordata di imprese riferite alla Camozzi si è aggiudicata l’acquisizione della Innse Cilindri di via Attilio Franchi, a Brescia, in città, nella quale gli attuali 84 dipendenti sono in cassa integrazione straordinaria fino all’8 marzo del 2022. L’azienda Innse è riferita al gruppo Ilva, ma la crisi del settore siderurgico ha portato la stessa azienda bresciana a finire in amministrazione straordinaria dal 2015. Si era ventilata l’ipotesi di una cessione a un altro gruppo, ma non se ne fece più nulla.

E ora, al terzo bando lanciato, ha risposto il gruppo Camozzi tramite il suo quartiere generale di Milano, la Innse Berardi e Fonderia Mora. “La cessione è stata autorizzata dalla competente Autorità di vigilanza previo svolgimento di una fase di negoziazione esclusiva finalizzata alla sottoscrizione dei necessari accordi contrattuali – si legge in una nota del gruppo – al termine del quale il gruppo si riserva di comunicare l’eventuale perfezionamento e, nel caso, le condizioni dell’acquisizione.

L’operazione è subordinata alla verifica della coerenza delle condizioni finali di cessione con il piano industriale e occupazionale proposto in fase di offerta”. L’azienda si occupa di produrre cilindri di laminazione e ora i sindacati attendono il prossimo 23 giugno quando ci sarà un incontro anche per valutare il piano industriale.