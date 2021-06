Via Milano e Fiumicello, attività estive gratuite per bambini e ragazzi

(red.) Attività gratuite per bambini e ragazzi per tutta l’estate vengono proposte dalle volontarie e dalle attiviste dell’Associazione via Milano 59. Dalle favole alle mappe passando per la giocoleria, l’associazione offre molte opportunità a chi in questo ultimo anno è stato costretto nelle quattro mura domestiche, non sempre accoglienti ed adeguate.

Si torna nei parchi, nei cortili, negli spazi abbandonati per farli rivivere, conoscersi, incontrarsi e praticare quella solidarietà che genera resistenza. Laboratorio di riciclo creativo di oggetti, Laboratorio di lettura fiabe e Giochiamo con l’uncinetto al Parco Guidi di via Panigada. Giocoleria al Parco Nassirya di via Trivellini. Scopriamo il quartiere al Parco del Sole autogestito di via Milano 103.

Gli orari e il dettaglio degli appuntamenti nella locandina qui sotto. Iscrizioni al numero 3209466785

A breve altre novità sulla pagina dell’associazione con attività per adulti, feste e momenti culturali.