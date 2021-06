Modifica scacciacani e le fa sparare, nei guai 17enne e suo padre

(red.) Pur essendo minorenne, solo 17 anni, era stato capace di modificare quattro scacciacani acquistate legalmente, rendendole in grado di sparare biglie d’acciaio, trasformandole quindi in armi da fuoco. Inoltre aveva costruito tre penne-pistola artigianali, dotate di percussore e otturatore a molla, anche queste in grado di sparare le biglie.

Molto abile nella meccanica, insomma, questo giovanissimo residente in città, ma poco attento alla legge, tant’è vero che sarebbe stato ripreso da telecamere di sorveglianza mentre provava le sue opere, sparando le biglie d’acciaio contro le antine metalliche di una cassetta per estintore e contro un palo dell’illuminazione pubblica, utilizzando la carica esplodente di proiettili a salve che aveva modificato. Il padre era a conoscenza della sua attività.

Con un’indagine coordinata dalla Procura dei Minori. è arrivata fino a loro la Polizia Locale di Brescia che ha arrestato il 17enne e il genitore di 52 anni. L’accusa è detenzione di armi illegali. Nell’abitazione sono state recuperate 41 cartucce modificate per sparare le biglie, 196 cartucce a salve e 448 biglie d’acciaio. Il ragazzo è stato mandato in comunità e le indagini continuano per individuare altri giovanissimi che si erano messi in contatto con lui chiedendogli di costruire per loro armi simili.