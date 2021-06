Domenica 20 una ‘Caccia al cattivo’ al Parco Nassirya

(red.) Barfly, il “Teatro fuori luogo” propone per domenica 20 giugno alle 18 l’evento “Caccia al cattivo”, al Parco Caduti di Nassirya di via Trivellini. Si tratta di una sorta di caccia al tesoro per raccogliere le figurine-spettacolo dei “cattivi” di via Milano, risultato del laboratorio di Teatro19 “Matinée in via Milano”. Questo laboratorio ha messo al centro una ricerca sulla via e sulle sue complessità. I partecipanti, tutti over 60, hanno scelto un cattivo dei libri e gli hanno assegnato caratteristiche esagerate, umane e riconoscibili che potrebbero essere di un personaggio della zona.

Sono previsti altri 4 turni: alle 18.25, 18.50, 19.15 e 19.40 per un massimo di 15 persone a turno. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: info@teatro19.com oppure contattare il 335 8007161.