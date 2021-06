Brescia, traffico illecito di rifiuti: in tribunale imputati tutti assolti

(red.) Era il 2016 quando in provincia di Brescia erano scattati una serie di arresti anche nei confronti della famiglia Montini, facendo ritenere che il nostro territorio fosse di fatto una nuova terra dei fuochi. Ma a cinque anni di distanza è stato tutto ridimensionato, tanto che gli imputati, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale ieri, martedì 15 giugno, sono stati assolti dal tribunale di Brescia. Secondo il giudice, infatti, il fatto non sussiste. Le manette erano scattate dopo una serie di blitz e sequestri tra varie aziende che si occupano di trattare scorie di acciaieria.

E quel caso era persino approdato in Parlamento. Alla sbarra erano finiti Roberto (finito in carcere), Jessica e Nicholas Montini, di cui il figlio ai domiciliari, Diego e Cristian Viani, Rudi Tonni e Angelo Carugati di cui questi due ai domiciliari. Secondo l’accusa, nell’ipotesi iniziale, la presunta organizzazione si sarebbe occupata di comprare e vendere scorie piene di Pcb e idrocarburi per poi farle sotterrare. Il caso è poi approdato in tribunale e ieri, di fronte al fatto della mancanza di prove sufficienti, la stessa accusa rappresentata dal magistrato Teodoro Catananti ha chiesto e ottenuto l’assoluzione per tutti nel processo di primo grado.