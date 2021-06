Brescia, in via della Noce lite tra vicini. Si muovono i carabinieri

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 15 giugno, sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di Brescia per bloccare una lite che si era accesa tra vicini di casa al civico 97 di via della Noce, in città. E’ successo dopo le 16 quando due persone residenti nella stessa abitazione avrebbero iniziato ad accusarsi tra di loro per questioni di vicinato, fino persino a mettersi le mani addosso. Le loro urla sono state avvertite da alcuni dipendenti di un’azienda vicina che sono usciti per cercare di riportare la calma. Sul posto, come detto, si sono mossi i carabinieri insieme a due ambulanze di Brescia Soccorso e della Croce Blu che hanno trasportato i feriti in codice verde al Sant’Anna e al Città di Brescia.