Via con cellulare, cuffie e 20 euro: denunciati rapinatori del Parco Gallo

(red.) Nella notte tra lunedì e martedì gli agenti della Squadra Volante della questura di Brescia, in servizio di controllo del territorio, mentre stavano percorrendo via Cefalonia hanno notato un giovane agitato che camminava sul marciapiede.

Il ragazzo ha raccontato che, poco prima all’interno di Parco Gallo, alcuni giovani lo avevano rapinato del cellulare, delle cuffie bluetooth e di 20 euro. Gli uomini della Volante hanno allertato la sala operativa che ha inviato in zona altri agenti, i quali sono riusciti a individuare due giovani corrispondenti alla descrizione fornita dal ragazzo.

Alla perquisizione, i due sono stati trovai in possesso delle cuffie e del denaro e hanno indicato il luogo in cui avevano nascosto il cellulare. I due, un maggiorenne ed un minorenne, sono stati denunciati per rapina impropria in concorso. Gli agenti hanno potuto riconsegnare il cellulare, le cuffie ed il denaro al legittimo proprietario.