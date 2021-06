Link, è tornato il festival di arte urbana di Brescia

(red.) Link il festival di arte urbana ha visto avvicendarsi, durante le sue 5 edizioni dal 2016 al 2020, 34 artisti affermati a livello internazionale all’opera su diverse aree urbane della città di Brescia. L’iniziativa, pensata ed organizzata dall’associazione culturale True Quality, per il 2021 prevede:

– 3 nuove opere murali nei quartieri San Bartolomeo, Villaggio Violino e Via Crocifissa. Per questi interventi sono stati coinvolti 3 artisti italiani di fama internazionale e saranno realizzati, ove possibile, interventi partecipativi con i consigli di quartiere ed altre realtà locali quali scuole e centri giovanili;

– 2 jam di graffiti coinvolgendo artisti bresciani e non.

Martedì è stato inaugurato nel quartiere di San Bartolomeo il murale “Il Maglio” (nelle foto), di Luca Zamoc, artista modenese classe 1986.

Calendario delle attività del 2021:

Artista: Emanuele Poki; intervento sul deposito della Protezione Civile, Parco del Museo di Scienze, Via Crocifissa; a partire dal 7 maggio 2021.

Artista: Luca Zamoc; via Italo Svevo, San Bartolomeo; a partire dal 7 giugno.

Artista: Camilla Falsini; scuola primaria Montale, Villaggio Violino; a partire dal 18 giugno 2021.