Brescia, lo stipendio da corriere non gli basta: fermato pusher 50enne

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 9 giugno, i carabinieri della compagnia di Brescia hanno arrestato un pusher e fermato un cliente nella zona tra via Milano e la stazione ferroviaria, in città. I militari ormai da tempo e in ogni modo sono impegnati a verificare la zona che spesso è nel mirino degli spacciatori e anche ieri sono andati a segno. L’occasione è arrivata da un’auto ferma e in attesa di qualcuno, poi raggiunta da un giovane in bicicletta. I carabinieri hanno assistito allo scambio tra droga e denaro e così sono entrati in azione.

Il giovane in sella alla due ruote aveva in mano circa 60 grammi di marijuana, mentre alla guida dell’auto c’era il pusher 50enne che in uno zaino nascondeva anche altri due blocchi da 100 grammi della stessa sostanza. La perquisizione, come succede sempre in questi casi, si è allargata all’abitazione dell’uomo che fino a quel momento era incensurato e che si è scoperto come di fatto arrotondasse in quel modo l’attività di corriere per un’impresa di spedizioni. In casa i militari gli hanno trovato 13 mila euro in contanti ritenuti frutto dell’attività illecita. Per lui è scattata la direttissima in tribunale con la disposizione dell’obbligo di firma.