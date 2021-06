Brescia: EkipLabs dona 12.500 mascherine FFP2 all’associazione il Parco di Piero

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 9 giugno 2021, Giuseppe Mora, Amministrato unico di EkipLabs, ha consegnato all’associazione il Parco di Piero- Cibo per tutti Carmine 12.500 mascherine FFP2, prodotte dall’azienda del Gruppo Mora di Prevalle. Durante l’incontro, i vertici di Ekiplabs hanno visitato gli spazi messi a disposizione dal Comune di Brescia, in via delle Grazie, e recepito le istanze provenienti da Camilla Roberti, referente dell’Associazione.

EkipLabs ha voluto supportare questo progetto con una donazione di mascherine FFP2, destinate sia ai 200 volontari, sia ai 1.370 nuclei famigliari, registrati dalla stessa associazione. L’azienda ha confermato il proprio sostegno al territorio, impegnandosi a fornire con cadenza regolare i DPI necessari all’Associazione, nell’auspicio che questo possa essere da esempio per altre realtà locali.